"Бей вперед, окружай ворота". Широков - об игре сборной России

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал игру национальной команды в матчах отборочного раунда ЧМ-2022.
Фото: Instagram Романа Широкова
Широкова спросили, как он может охарактеризовать игру сборной России.

"Бей вперед, окружай ворота (смеется). Когда соперник позволяет, можем что-то разыграть, когда идет быстрый и короткий пас. Если подвижная и компактная оборона у соперника, многое не получается и сваливаемся на навал. При наличии Дзюбы это нормально, он много верховых мячей забирает", - ответил Широков.

Напомним, что сборная России провела три матча в отборе на чемпионат мира. Сперва команда Станислава Черчесова обыграла на выезде Мальту со счетом 3:1. Во втором туре российская сборная победила Словению дома (2:1), в третьем - уступила Словакии в гостях (1:2). По итогам трех туров команда Черчесова занимает второе место в таблице группы H, набрав шесть очков. Лидирует Хорватия, также набравшая шесть баллов и опережающая Россию по дополнительным показателям.

Источник: РБ Спорт

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Теги: Широков Сборная России
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