Дюков отметил, что главная задача - выход в финальную часть чемпионата мира. При этом остается и другая задача - построение новой сборной, заявил президент РФС.
"Основная задача - участие в ЧМ-2022, ее нужно решить. Но никто не снимает вторую задачу - построение новой сборной. Мы говорим о краткосрочном контракте Карпина и совмещении, но контракт не является противоречием и не повлияет на решение долгосрочной задачи - построение новой сборной. Футбол, в который играет "Ростов" - агрессивный, в котором футболисты выполняют большой объем скоростной работы, соответствует европейским тенденциям", - заявил Дюков на пресс-конференции.
Напомним, что сегодня, 26 июля, наставник "Ростова" Валерий Карпин подписал контракт с РФС и занял пост главного тренера сборной России. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2021 года, предполагается возможность продления. Карпин будет совмещать работу в "Ростове" и национальной команде.
Дюков поделился информацией о сроках действия контракта с Карпиным
Дюков: основная задача сборной - выход на ЧМ-2022. Но никто не снимает вторую задачу - построение новой команды
Президент РФС Александр Дюков рассказал о задачах сборной России.
Фото: РБК
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