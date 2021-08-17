- Мне обидно, что Дзюбы нет в составе сборной. Но, с другой стороны, у сборной новый командир, который будет обновлять состав, ему нужно дать возможность реализовать свое видение. Там уже будет понятно, правильное ли было решение не вызывать Дзюбу. Да, мне обидно, но не я же главный тренер. Так что смысла возмущаться нет, надо дать Карпину время. Ему нужно хотя бы полгода тишины. У Дзюбы есть чем заниматься помимо сборной, поэтому будет играть в "Зените" без лишнего напряжения, - передает слова Милонова Sport24.
32-летний нападающий "Зенита" Артем Дзюба в последние 3 года был капитаном сборной России в большинстве матчей, в том числе и на Чемпионате Европы-2020. В июле в национальной команде сменился тренерский штаб: вместо Станислава Черчесова сборную России возглавил Валерий Карпин, который через неделю после подписания контракта с РФС покинул пост главного тренера "Ростова". 16 августа был объявлен предварительный состав сборной на сентябрьский сбор, Артем Дзюба не вошел в расширенный список национальной команды. Однако Карпин подчеркнул на пресс-конференции, что нападающий "Зенита" может вернуться в сборную при улучшении своего функционального состояния и спортивных результатов.
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Милонов: обидно, что Дзюбы нет в сборной. Но ему есть чем заниматься помимо нее
Депутат Государственной Думы Виталий Милонов прокомментировал отсутствие нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в расширенном списке сборной России.
Фото: РПЛ
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