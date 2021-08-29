Губерниев: не сомневаюсь в квалификации Кафанова, но если не доверять Сафонову, на кого тогда рассчитывать в будущем?

— Безусловно, я не сомневаюсь в квалификации Кафанова — его взял Карпин, это замечательно. Но у меня просто вопрос к нему как к тренеру вратарей. В данной ситуации мы видим, что вратарь (Сафонов), готовый вдолгую играть за сборную, не вызывается. Даже тогда, когда в сборной уже есть пять голкиперов. Если мы не будем доверять ему, на кого тогда рассчитывать в будущем? — рассказал Губерниев в интервью Sport24.
Напомним, за выбор вратарей в национальную сборную России отвечал тренер по вратарям Виталий Кафанов. Он остановился на кандидатурах Сергея Песьякова ("Ростов"), Александра Максименко ("Спартак"), Андрея Лунева ("Байер"), Юрия Дюпина ("Рубин") и Маринату Гильерме ("Локомотив").
Сафонов, который отыграл две последних игры за сборную России на чемпионате Европы, в национальную команду вызван не был. Сейчас сборная России готовится к трем матчам отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против Хорватии, Кипра и Мальты.
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о тренере вратарей сборной России Виталии Кафанове.
Фото: Getty Images
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