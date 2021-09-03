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Полузащитник сборной Кипра: мы признаём силу сборной России

Полузащитник сборной Кипра Григорис Кастанос прокомментировал предстоящую игру против России в отборочном цикле к чемпионату мира.
Фото: Getty Images
— Мы всегда стараемся выкладываться в каждом матче на полную. Мы признаём силу соперника. Для победы мы должны быть сконцентрированы, — цитирует футболиста "Матч ТВ".

Встреча между Кипром и сборной России состоится завтра, 4 сентября. Начало встречи: 19:00 мск. Тремя днями ранее сборная России сыграла вничью с Хорватией. Это была первая игра под руководством Валерия Карпина.

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Теги: Сборная России Сборная Кипра
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