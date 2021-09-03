— Самошников в состоянии заменить Фернандеса, если его поставят. Он игрок быстрый и в атаке играет хорошо. Но, конечно, футболиста такого уровня, как Фернандес, будет недоставать, — цитирует Семина "Газета.ru".
Напомним, тренерский штаб сборной России решил не брать защитника Марио Фернандеса и нападающего Алексея Ионова на матчи отборочного турнира к чемпионату мира против Кипра и Мальты из-за того, что футболисты испытывают дискомфорт после матча с Хорватией (0:0).
23-летний Илья Самошников дебютировал за сборную России в игре с Хорватией. В нынешнем сезоне за "Рубин" защитник отыграл семь матчей и забил гол.
30-летний Фернандес провел 33 матча в футболке национальной команды. По ходу текущего сезона защитник ЦСКА появлялся на поле шесть раз, не отметившись голевыми действиями.
Семин: Самошников в состоянии заменить Фернандеса в сборной России
Главный тренер "Ростова" Юрий Семин считает, что защитник Илья Самошников сможет заменить в сборной России Марио Фернандеса.
Фото: РИА Новости
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