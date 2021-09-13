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Билялетдинов: сборная России найдет замену Фернандесу, не посыпать же голову пеплом

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов высказался об уходе из национальной команды защитника Марио Фернандеса.
Фото: Известия
— Сейчас найдем замену, не посыпать же голову пеплом. Он превратился в знаковую фигуру для нашей главной команды.

На данный момент Караваев — первый номер на позицию правого защитника. Глядишь, там еще кто-нибудь созреет. С чего-то начинать надо же, — цитирует Билялетдинова "РБ Спорт".

30-летний Марио Фернандес вчера объявил об уходе из сборной России. Защитник сыграл за команду в 33 матчах, забив пять голов и отдав три голевые передачи.

26-летний Караваев в 19 матчах за сборную забил два гола и отдал голевую передачу.

До свидания, Марио. Лучший правый защитник в истории сборной России прощается с командой


Теги: Сборная России Билялетдинов Д Фернандес Караваев
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