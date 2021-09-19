- Всё ли нормально с весом у Джикии и Дивеева? Какая разница? Это наши внутренние дела. Публике мы, естественно, про это говорить не будем. У кого лишний вес, кто в каком состоянии. Это наши внутренние дела. Они игроки сборной, - цитирует Карпина "СЭ".
Ранее стало известно, что главный тренер сборной России Валерий Карпин ввел ограничения в рацион питания футболистов, в частности, минимизировав употребление сахара и сладостей. Центральный защитник "Спартака" Георгий Джикия на сентябрьском сборе национальной команды провел за нее два матча, центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев - три матча.
Карпин: какая разница, всё ли нормально с весом у Джикии и Дивеева? Это внутренние дела сборной
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о весе защитников национальной команды Георгия Джикии и Игоря Дивеева.
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