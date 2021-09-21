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Колосков: Дзюба - не потеря для сборной. Мы без него успешно играли и продолжим в том же духе

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о решении форварда "Зенита" Артема Дзюбы отказаться от приглашения в сборную России на ближайшие матчи.
Фото: Sport24
Колосков заявил, что у Дзюбы, вероятно, нет желания играть за сборную. Также он отметил, что отсутствие Артема не станет серьезной проблемой для команды.

"Я считаю, Дзюба принял очень странное решение. Это вообще никак логически объяснить нельзя. Он же взрослый человек. Если Артем действительно хочет выступать за сборную России, нужно приходить и доказывать, что достоин места в команде. А если человек отказывается, значит желания у него просто нет, что бы он там ни говорил.

Думаю, это вообще не потеря для сборной. Мы без него уже три игры успешно сыграли и продолжим в том же духе", - сказал Колосков.

Напомним, что Дзюба был включен в расширенный состав сборной России на матчи квалификации ЧМ-2022, которые состоятся в октябре. Нападающий отказался от приглашения в национальную команду и объяснил свое решение тем, что пребывает в неоптимальной форме.

Источник: Sport24

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Теги: Колосков Дзюба Сборная России
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