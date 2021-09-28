Напомним, накануне был объявлен окончательный состав сборной России на октябрьские игры квалификационного этапа ЧМ-2022. Глушаков вошел в заявку национальной команды.
По словам Терюшкова, он не сомневался в том, что Глушаков попадет в финальную заявку сборной на ближайшие матчи. Депутат также отметил, что Глушаков способен усилить игру национальной команды, даже если будет выходить на замену.
"Я не сомневался, что Глушаков попадет в основной состав, он должен помочь в Казани, нужно набрать шесть очков с прямыми конкурентами - командами Словакии и Словении. <...> Дальше нужно пробиваться в состав, в основную заявку, но я уверен, что если даже на замену он выйдет, то игру точно усилит, и мы получим результат", - сказал Терюшков.
Источник: ТАСС
Терюшков прокомментировал включение Глушакова в окончательную заявку сборной России на ближайшие матчи
Бывший министр спорта Московской области, избранный депутат Госдумы Роман Терюшков высказался о включении хавбека "Химок" Дениса Глушакова в заявку сборной России на ближайшие матчи.
Фото: РПЛ