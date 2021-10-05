По данным источника, сборная России начала тренировку в полном составе. Через некоторое время Захарян и Глашаков досрочно покинули занятие.
Отметим, что 8 октября сборная России сыграет в Казани с командой Словакии в матче квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года. 11 октября коллектив Валерия Карпина встретится на выезде с национальной командой Словении в рамках отбора на ЧМ-2022.
Источник: Чемпионат
Источник: Захарян и Глушаков досрочно покинули тренировочное занятие сборной России
Полузащитники сборной России Арсен Захарян и Денис Глушаков досрочно покинули тренировку национальной команды.
Фото: "Чемпионат"