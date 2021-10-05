Глушаков сообщил, что досрочно завершил тренировку в общей группе и стал заниматься по индивидуальному плану. По словам Дениса, он занимается с ограничениями из-за повреждения задней поверхности бедра.
"Ни для кого не секрет, что у меня было микроповреждение: пришлось закончить тренировку досрочно. Занимался в общей группе, после чего был свой план. Что за травма? Небольшое повреждение задней поверхности бедра. Да, я ездил на МРТ: мышцы целы, всё чисто. Буду ли я готов к Словакии? Не будем загадывать", - сказал Глушаков.
Отметим, что 8 октября сборная России встретится в Казани с командой Словакии. 11 октября коллектив Валерия Карпина сыграет со Словенией на выезде. Оба матча пройдут в рамках отборочного этапа ЧМ-2022.
Источник: Чемпионат
Глушаков рассказал, почему досрочно покинул тренировку сборной России
Хавбек сборной России Денис Глушаков объяснил, почему досрочно покинул тренировку национальной команды.
Фото: РПЛ