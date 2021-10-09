"Думаю, с Черчесовым лучше не было бы. Он свое время отработал, отработал хорошо, но в концовке драйв у команды тоже отсутствовал. Но у Станислава не было проблем с Дзюбой. Возможно, во вчерашней игре Артем помог бы, он же все-таки забивает в Питере. Но пять лет в сборной - это много, нужно было сменить тренера. Перед Карпиным стоит непростая задача поменять поколение футболистов и, полагаю, через какое-то время он справится", - цитирует Якубко "РБ Спорт".
Напомним, нападающий "Зенита" Артем Дзюба попал в расширенный список сборной России для подготовки к октябрьским матчах отборочного цикла чемпионата мира 2022 года, однако 33-летний футболист отказался от вызова в национальную команду, объяснив свое решение плохой физической формой.
После 7-и матчей команда Карпина с 16-ю очками занимает 2-е место в группе Н, уступая лидирующей Хорватии по дополнительным показателям. 11 октября в Мариборе россияне сыграют со Словенией.
"Думаю, с Черчесовым лучше не было бы, но у Станислава нет проблем с Дзюбой". Якубко - о сборной России
Бывший форвард "Амкара" Мартин Якубко после матча сборных России и Словакии (1:0) оценил игру команды Валерия Карпина.
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