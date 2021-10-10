Матч со Словенией пройдет завтра, 11 октября, в Мариборе. Стартовый свисток будет дан в 21:45 мск.
"Наконец, к пятой игре разобрались, что достаточно три вратаря. Уму не постижимо, что Карпин взял с собой столько голкиперов", - сказал Селюк.
Напомним, голкипер "Рубина" Юрий Дюпин не сыграет за сборную России в матче со Словенией. Тренерский штаб решил не везти в Марибор четырех вратарей, учитывая, что в заявку на игру будет внесено три голкипера. На игру против Словении полетели Маринато Гильерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Байер") и Матвей Сафонов ("Краснодар").
Источник: Metaratings
Дюпин не примет участия в матче со Словенией
Селюк: к пятой игре в сборной разобрались, что достаточно три вратаря
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал решение тренерского штаба сборной России отцепить голкипера Юрия Дюпина от предстоящего матча со Словенией.
Фото: РИА Новости