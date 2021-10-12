Черданцев отметил, что как игрок Дзюба нужен сборной России. При этом неизвестно, как присутствие Артема в команде скажется на атмосфере в коллективе, добавил комментатор.
"Мне кажется, Дзюба - это пройденный этап. Как футболист он помог бы команде, но другой вопрос, стал бы он петь песни про Валеру в раздевалке?
Черчесов объяснял отсутствие футболистов, того же Денисова, тем, что ему важна правильная атмосфера в раздевалке. Откуда нам знать, чего добавит Дзюба в раздевалку? Это может понимать только Карпин. При этом отмечу, что как футболист Дзюба сборной необходим. Потому что игроков его опыта, данных и возможностей сейчас просто нет", - сказал Черданцев.
Напомним, что ранее Дзюба был включен в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отбора на ЧМ-2022, однако впоследствии отказался от приглашения в команду. Артем заявил, что не отправится в расположение сборной, поскольку не набрал оптимальную форму.
Источник: Матч ТВ
Черданцев: мне кажется, Дзюба - пройденный этап для сборной России
Футбольный комментатор Георгий Черданцев высказался на тему потенциального возвращения форварда "Зенита" Артема Дзюбы в сборную России.
Фото: РИА Новости