Черданцев отметил, что не согласен с решением Карпина по Дзюбе. По мнению комментатора, Артем нужен сборной России.
"Если, по мнению Карпина, Дзюба слабее тех, кто вызван в сборную, это его решение. У меня другое мнение. Считаю, Дзюба в любом состоянии этой сборной нужен, потому что у нас не из кого выбирать. Разбрасываться такими игроками - неправильно. Но я не тренер сборной и не отвечаю за результат", - сказал Черданцев.
Напомним, что ранее сборная России объявила окончательный список игроков для подготовки к матчам отборочного раунда ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией. Дзюба не вошел в состав команды.
Встреча с Кипром пройдет 11 ноября в Петербурге и начнется в 20.00 мск. Выездной матч с Хорватией состоится 14 ноября. Стартовый свисток будет дан в 17.00 мск.
Источник: Матч ТВ
Черданцев оценил решение Карпина не вызывать Дзюбу в сборную России
Футбольный комментатор Георгий Черданцев высказался о решении наставника сборной России Валерия Карпина не включать форварда Артема Дзюбу в состав национальной команды на ближайшие матчи.
Фото: РИА Новости