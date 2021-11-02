Напомним, что Смолов не поучаствовал в матче 13-го тура РПЛ с "Нижним Новгородом" (2:1) из-за сомнительного теста на коронавирус.
Как сообщила Елена Болотова, являющаяся менеджером Федора, футболист сдал второй тест.
"Второй тест Федора отрицательный", - заявила Болотова.
Отметим, что ранее Смолов был включен в итоговый состав сборной России на матчи отбора на ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией.
Сборная России примет киприотов в Санкт-Петербурге 11 ноября. Встреча с Хорватией пройдет в Сплите 14 ноября.
Источник: Матч ТВ
Повторный тест Смолова на наличие коронавируса показал отрицательный результат
Форвард "Локомотива" и сборной России Федор Смолов сдал повторный тест на коронавирус, результат оказался отрицательным.
Фото: РФС