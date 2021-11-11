Черданцев заявил, что Дзюбу невозможно заменить в сборной России. По мнению комментатора, Артем обладает качествами, которых нет ни у одного другого российского форварда.
"Дзюба незаменим в сборной как футболист, потому что теми качествами, даже будучи не в самой лучшей форме, которыми обладает он, не обладает ни один другой нападающий страны. Как можно заметить, выбор футболистов в нападении у нас невелик, и вызов Сергеева в качестве дебютанта сборной на два решающих матча этого отборочного цикла - подтверждение того, что у нас нападающих в стране крайне мало, и поэтому разбрасываться такими игроками, как Дзюба, неправильно", - сказал Черданцев.
Напомним, что Дзюба не был включен в состав сборной России на матчи отборочного раунда ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией.
Накануне сборная России победила Кипр на своем поле со счетом 6:0. Заключительный поединок групповой стадии отбора на ЧМ-2022 команда Валерия Карпина проведет 14 ноября против Хорватии на выезде.
Источник: Матч ТВ
Черданцев: Дзюба незаменим в сборной. Разбрасываться такими игроками неправильно
Футбольный комментатор Георгий Черданцев высказался на тему отсутствия форварда "Зенита" Артема Дзюбы в сборной России.
Фото: РИА Новости