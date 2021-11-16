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Тренер сборной Португалии Сантуш: не хочется встречаться в стыках с Россией

Экс-игрок "Порту", бывший наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев рассказал о своем диалоге с Фернанду Сантушем, тренирующим сборную Португалии.
Фото: Getty Images
Аленичев сообщил, что выразил поддержку Сантушу, команде которого предстоит выступить в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира 2022 года. Тренер в ответ заявил, что ему не хочется, чтобы команда Португалии сыграла в стыковых матчах против сборной России.

"Написал Фернанду: "Мистер, понимаю ваши чувства после домашнего поражения от Сербии, но все равно верю, что Португалия выйдет на чемпионат мира".

Сантуш ответил: "Спасибо за поддержку и уверенность в нашем успехе! Действительно непростой момент, но мы не теряем оптимизма. Не хочется встречаться в стыках с Россией, надеюсь, увидимся уже в Катаре. Переживаю за сборную, за которую ты выступал, желаю ей успеха", - сообщил Аленичев.

Напомним, что сборные России и Португалии выступят в стыковых матчах, заняв вторые места в своих группах в рамках отбора на ЧМ-2022. Жеребьевка стыковых матчей запланирована на 26 ноября. Мероприятие пройдет в Цюрихе.

Источник: Спорт-Экспресс


Теги: Аленичев Сантуш Сборная России Сборная Португалии
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