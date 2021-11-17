Губерниев: было бы здорово, если бы Россия и Украина встретились в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на попадание сборной Украины в стыковые матчи за выход на ЧМ-2022.

Фото: Global Look Press





"Надеюсь, что доживу до того момента, когда мы будем с ними в футбол играть безо всяких "но". Для меня как болельщика, который помнит знаменитый матч в "Лужниках", противостояние киевского "



Напомним, что сборные Украины и России заняли вторые места в своих группах отбора на ЧМ-2022. В марте обе команды примут участие в стыковых матчах за выход на мировое первенство. При этом ФИФА разведет сборные при жеребьевке.



Источник:



"Я, наверное, постарел лет на пять". Тренер сборной Украины Петраков - о выходе команды в стыковые матчи Губерниев отметил, что хотел бы, чтобы сборные России и Украины встретились в стыковых матчах. Он выразил надежду на то, что эти национальные команды в дальнейшем не будут разводить при жеребьевках."Надеюсь, что доживу до того момента, когда мы будем с ними в футбол играть безо всяких "но". Для меня как болельщика, который помнит знаменитый матч в "Лужниках", противостояние киевского " Динамо " и " Спартака ", чемпионат СССР по футболу, конечно, была бы большим праздником и огромным счастьем встреча сборных Украины и России. Представляете, как сейчас было бы здорово, если бы сейчас футболисты сыграли друг против друга в стыках", - сказал Губерниев.Напомним, что сборные Украины и России заняли вторые места в своих группах отбора на ЧМ-2022. В марте обе команды примут участие в стыковых матчах за выход на мировое первенство. При этом ФИФА разведет сборные при жеребьевке.Источник: Спорт-Экспресс