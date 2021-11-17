Губерниев отметил, что хотел бы, чтобы сборные России и Украины встретились в стыковых матчах. Он выразил надежду на то, что эти национальные команды в дальнейшем не будут разводить при жеребьевках.
"Надеюсь, что доживу до того момента, когда мы будем с ними в футбол играть безо всяких "но". Для меня как болельщика, который помнит знаменитый матч в "Лужниках", противостояние киевского "Динамо" и "Спартака", чемпионат СССР по футболу, конечно, была бы большим праздником и огромным счастьем встреча сборных Украины и России. Представляете, как сейчас было бы здорово, если бы сейчас футболисты сыграли друг против друга в стыках", - сказал Губерниев.
Напомним, что сборные Украины и России заняли вторые места в своих группах отбора на ЧМ-2022. В марте обе команды примут участие в стыковых матчах за выход на мировое первенство. При этом ФИФА разведет сборные при жеребьевке.
Источник: Спорт-Экспресс
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Губерниев: было бы здорово, если бы Россия и Украина встретились в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на попадание сборной Украины в стыковые матчи за выход на ЧМ-2022.
Фото: Global Look Press