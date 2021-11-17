Психолог отметил, что Карпин избегает прямых ответов на вопросы о Дзюбе. По его словам, тренер боится сказать правду о своих взаимоотношениях с Артемом.
"Карпин снова увиливает, когда говорит про Дзюбу. Показательны слова тренера: "Тихо, тихо, тихо". Тренер не хочет нести ответственность за неприезд Дзюбы. Он тут же остановил одного из ведущих, когда тот пытался зацепиться и сказать: это связано с вами. Дальше тренер идет по фактам. Вот опять "может быть" - постоянный уход от прямых конкретных ответов. Опять он боится сказать правду: что ни Дзюба не хочет играть в его команде, ни он не возьмет Дзюбу", - сказал Гущин.
Напомним, что Дзюба был включен в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отбора на ЧМ-2022. Форвард отказался от приглашения в команду, заявив, что не набрал лучшую форму. Впоследствии Дзюба не попал в состав сборной на ноябрьские матчи квалификационного раунда ЧМ-2022.
Отметим, что по итогам группового этапа отбора на чемпионат мира сборная России попала в стыковые матчи за выход в финальную часть турнира. Жеребьевка стыковых матчей пройдет 26 ноября, сами игры состоятся в марте.
Источник: Чемпионат
Психолог: Карпин увиливает, когда говорит про Дзюбу. Он боится сказать правду
Спортивный психолог Вадим Гущин прокомментировал слова наставника сборной России Валерия Карпина о форварде "Зенита" Артеме Дзюбе.
Фото: "Чемпионат"