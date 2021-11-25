— Саша еще несколько матчей назад вернулся на свой высокий уровень. Просто не забивал. Сейчас вот смог. Молодец! Очень рад за Соболева и команду.
Если он будет в марте в такой же форме, то он обязан быть в сборной в марте на стыковых матчах, — рассказал Горбунов в интервью "Чемпионату".
Вчера, 24 ноября, Александр Соболев оформил дубль в ворота "Наполи" (2:1) в Лиге Европы.
24-летний Соболев в нынешнем сезоне забил семь голов и отдал три голевые передачи в 21 матче во всех турнирах за клуб. Последний раз в футболке сборной России нападающий выходил на чемпионате Европы 2020.
Первый тренер Соболева: если он будет в марте в такой же форме, то он обязан быть в сборной на стыковых матчах
Первый тренер нападающего "Спартака" Александра Соболева Александр Горбунов высказался об игре футболиста.
Фото: ФК "Спартак"