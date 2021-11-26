"Неважно, кто попадется нашей сборной в стыковых матчах, потому что все сборные сильные. Только Македония выделяется среди всех. Плюс, нужно будет смотреть на форму команд. Также не забываем, что будет второй тур, в котором сборные сильнее. Будет невероятно трудно", - приводит слова Дасаева Чемпионат.
Напомним, сборная России финишировала на 2-м месте в таблице группы H отборочного турнира ЧМ-2022. В последнем туре подопечные Карпина в гостях проиграли Хорватии (0:1). Теперь россияне в марте будущего года сыграют в стыковых матчах за путевку на мундиаль.
Соперник сборной России по первому раунду стыковых матчей станет известен сегодня, 26 ноября. В числе возможных соперников национальной команды - Северная Македония, Турция, Австрия, Польша и Чехия.
Дасаев поделился ожиданиями от жеребьевки стыковых матчей для сборной России
Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев поделился ожиданиями от жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022.
Фото: ТАСС