Напомним, что в заключительном туре группового раунда отбора на ЧМ-2022 сборная России уступила Хорватии в Сплите с минимальным счетом. Кудряшов забил гол в свои ворота.
"За несколько секунд до гола мяч был на моем фланге, и я почувствовал спазм в мышцах. Побежал доигрывать эпизод, так как матч не останавливали. Мне нужно было добежать.
После игры я проматывал момент с автоголом в голове и думал, что, возможно, нужно было упасть и попросить помощь. Кафанов сказал: "Если бы ты там упал, а потом забили бы из твоей зоны? Это было бы еще обиднее", - приводит слова Кудряшова "СЭ".
Сборная России финишировала на 2-м месте в таблице группы H отборочного турнира ЧМ-2022. Теперь россияне в марте будущего года сыграют в стыковых матчах за путевку на мундиаль. Соперник сборной России по первому раунду стыковых матчей станет известен сегодня, 26 ноября. В числе возможных соперников национальной команды - Северная Македония, Турция, Австрия, Польша и Чехия.
Кудряшов: после матча с Хорватией чувствовал, что подвел команду и страну
"Думал, что, возможно, нужно было упасть и попросить помощь". Кудряшов - об автоголе в матче с Хорватией
Защитник сборной России Федор Кудряшов вспомнил про эпизод с автоголом в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 с Хорватией (0:1).
Фото: РФС