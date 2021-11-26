Напомним, сегодня, 26 ноября, в Цюрихе состоялась жеребьевка стыковых матчей квалификационного турнира чемпионата мира-2022. По ее итогам Россия на своем поле сыграет с Польшей. Этот матч пройдет 24 марта, начало - в 20:00 мск.
"Имеет ли смысл обратиться к Черчесову за советом? Возможно, почему нет? Как вариант. Ни внутреннего, ни внешнего запрета нет. Бодрит ли меня возможная встреча с ним? Меня бодрит сама сборная Польши. О чем буду говорить с Черчесовым? Не знаю, посмотрим", - сказал Карпин.
Станислав Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. В июне этого года национальная команда в товарищеском матче сыграла вничью с Польшей (1:1).
Сборная Польши заняла второе место в отборочной группе I. Польская команда в 10 матчах набрала 20 очков, в таблице этой группы ее опередила только сборная Англии (26 очков).
Источник: Матч ТВ
"Запрета нет". Карпин готов обратиться за советом к Черчесову перед матчем с Польшей
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что рассматривает возможность обратиться за советом к Станиславу Черчесову, который ранее возглавлял национальную команду.
Фото: РИА Новости