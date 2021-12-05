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СМИ: Черчесов может возглавить сборную Венгрии

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может стать наставником национальной команды Венгрии.
Фото: Getty images
Сейчас сборную Венгрии возглавляет Марко Росси. Контракт итальянского тренера рассчитан до 31 декабря 2025 года. Существует вероятность, что Росси покинет национальную команду раньше обозначенного срока. Напомним, сборная Венгрии не смогла пробиться на чемпионат мира-2022 в Катаре, заняв 4-е место в отборочной группе. Венгры пропустили вперед сборные Англии, Польши и Албании, опередив только Андорру и Сан-Марино.

В Венгерской федерации футбола рассматривают вариант со сменой тренера. По информации источника, одним из кандидатов на смену Росси является бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Отмечается, что Венгерская федерация всерьез рассматривает вариант с его назначением, но на данный момент Черчесов рассматривает несколько вариантов продолжения тренерской карьеры, окончательного решения 58-летний специалист не принял.

Напомним, Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России после окончания Евро-2020. Под его руководством национальная команда не вышла в плей-офф континентального первенства, заняв последнее место в группе. Черчесов возглавлял сборную с 2016 года.

Источник: РБ Спорт


Теги: Черчесов Сборная Венгрии
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