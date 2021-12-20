- Не было ли смысла организовать некую передачу дел Карпину? Здесь каждому свое. Когда я приходил после Слуцкого, мы с ним встретились, сидели два-три часа, общались, смеялись. Он подсказал мне нюансы. Не было ли такой инициативы от Карпина? Не было. Если ему это не надо - значит, не надо. Завтра предложит - решу. Я же не ему буду помогать, а сборной. У нас нет с ним проблем, да и не было никогда. Слуцкий тоже не мне помогал, а сборной, - передает слова Черчесова "Чемпионат".
Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов работал с ней в течение пяти лет - с августа 2016 года по июль 2021 года. Под руководством Черчесова сборная России сыграла на трех крупных турнирах: Кубке конфедераций в 2017 году (третье место в группе), Чемпионате мира-2018 (выход в четвертьфинал) и Чемпионате Европы-2020 в 2021 году (четвертое место в группе). После неудачи на Евро-2020 по ходу отборочного турнира к ЧМ-2022 в Катаре Черчесов был уволен с поста наставника сборной, на эту должность был назначен Валерий Карпин, который вывел российских футболистов в стыковые матчи за попадание на мундиаль.
Черчесов: у нас с Карпиным нет проблем, да и не было никогда
Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своих отношениях с новым наставником национальной команды Валерием Карпиным.
Фото: РФС