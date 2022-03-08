— Нас обокрали. На фоне всеобщей истерии это решение читалось. Когда можно получить какую-то выгоду, они пользуются этим, — приводят слова Червиченко РИА Новости.
Напомним, соперник сборной России по полуфиналу стыкового турнира к чемпионату мира 2022 года сборная Польши автоматически вышла в финал турнира.
Официально: Польша автоматически вышла в финал стыков ЧМ-2022 в связи с отстранением России
ФИФА перенесла стыковой матч ЧМ-2022 Шотландия - Украина на июнь
Червиченко — о решении ФИФА по сборной России: нас обокрали. Когда можно получить какую-то выгоду, они пользуются этим
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал решение ФИФА отстранить сборную России от стыковых матчей к ЧМ-22.
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