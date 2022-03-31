Инфантино: отстранение российских команд - нелегкое решение, которое ФИФА должен был принять. Ждем решения CAS

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал принятое в конце февраля 2022 года решение об отстранении российских клубов и сборных от всех международных соревнований.

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28 февраля стало известно, что ФИФА отстранила все российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой, ранее об аналогичном решении объявил УЕФА. Причиной таких мер по отношений к российскому футболу стали политические события - спецоперация России на Украине. Это решение международных организаций привело к тому, что - Грустно из-за того, что происходит. Как президент ФИФА за последние четыре года я сталкивался с конфликтами в мире. Люди страдают, а международное сообщество не делает то, что должно. Мы вынуждены приостановить участие российских клубов и сборных, это нелегкое решение, которое мы должны были принять. Решение по России принималось месяц назад. Российский футбольный союз обратился в Спортивный арбитражный суд, и мы ждем решения суда. Посмотрим, что будет дальше, - передает слова Инфантино ТАСС 28 февраля стало известно, что ФИФА отстранила все российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой, ранее об аналогичном решении объявил УЕФА. Причиной таких мер по отношений к российскому футболу стали политические события - спецоперация России на Украине. Это решение международных организаций привело к тому, что сборная России лишилась возможности побороться за выход на ЧМ-2022 в стыковых матчах, а московский " Спартак " выбыл из Лиги Европы, так и не сыграв в матчах 1/8 финала против "РБ Лейпциг". Российский футбольный союз обжаловал эти действия ФИФА и УЕФА в Спортивный арбитражный суд (CAS), вопрос находится в стадии рассмотрения.