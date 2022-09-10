Капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко: я против игры с Россией

Нападающий и капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко высказался о запланированном товарищеском матче со сборной России

Фото: AFP

– Я против игры с Россией, пока страдают невинные люди. Я всегда исключительно за мир и хочу быть солидарным с народом Украины в эти трудные для него времена, – цитирует Джеко "SportAvazBa".



Напомним, что вчера РФС и боснийская Федерация футбола сообщили о том, что игра между сборными согласована и утверждена. В УЕФА также высказались, что не выступают против факта проведения данной встречи. Сообщалось, что товарищеский матч пройдёт пройдёт 19 ноября в Санкт-Петербурге.