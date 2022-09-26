- Самое последнее, о чем думаю сейчас - о продлении контракта. Если бы я работал только в сборной, наверное, что-то бы думал. Сейчас у меня просто нет времени. Вчера вернулись из Бишкека - 4 часа летели, 15 часов ехали на автобусе, потом тренировка "Ростова", потом игры в Грозном и Питере. У меня нет времени, чтобы думать о контракте, о том, что будет в ноябре-декабре. Мы не знаем, что с нами будет завтра, а вы говорите про декабрь, - цитирует Карпина "РБ Спорт".
Ранее в футбольном информационном пространстве появилось сообщение о том, что главный тренер сборной России Валерий Карпин может в декабре 2022 года покинуть свой пост, чтобы сосредоточиться на работе с "Ростовом", наставником которого является на правах совмещения. В текущем сезоне желто-синие не потерпели ни одного поражения в 12 матчах во всех турнирах и в турнирной таблице Российской премьер-лиги занимают после 10 сыгранных туров второе место с 22 набранными очками, отставая на 4 очка от лидирующего "Зенита", а также лидируют с 6 очками в 2 встречах в своей группе Кубка России. 29 сентября "Ростов" сыграет на выезде с "Ахматом" в рамках 3 тура группового этапа Кубка, 2 октября встретится в гостях с "Зенитом" в матче 11 тура чемпионата страны.
Источник: Карпин может покинуть пост главного тренера сборной России в декабре
Карпин прокомментировал информацию о своем возможном уходе из сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарий по информации о своем возможном уходе с поста в национальной команде.
Фото: ФК "Ростов"