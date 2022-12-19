Шалимов: эра Месси кончается. Наступает время "лошадей" – Мбаппе и Холанда

Экс-полузащитник сборных СССР и России, экс-наставник "Урала" Игорь Шалимов сравнил участников вчерашнего финала ЧМ-2022 – Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.
– Много говорят, что сейчас корона передается от Месси к Мбаппе. Но это совершенно разные футболисты. Мбаппе – лошадь, играющая за счет скорости и мощи. Их просто нельзя сравнивать, физически и стилево абсолютно разные. Посмотрите, как Месси делает передачи, как точно и вовремя. Мбаппе – это скорость, игра за счет мощи. Уместнее говорить не о наступлении эры одного Мбаппе, а о периоде Мбаппе и Холанда. Но это совсем другой типаж – лошадиный. И в случае с Мбаппе ему может хватить здоровья еще на 5-6 лет, – цитирует Шалимова "РБ Спорт"
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Килиан Мбаппе и Лионель Месси играли друг против друга вчера, 18 декабря, в финале чемпионата мира по футболу-2022. Напомним, что Месси и Мбаппе являются одноклубниками и выступают вместе за французский "ПСЖ". По итогам финала ЧМ-2022 Аргентина превзошла Франции лишь в серии послематчевых пенальти. Основное время команда завершили вничью, со счетом 2:2. Сборная Аргентины в первом тайме владела заметным преимуществом, повела к перерыву в счете (2:0). Лионель Месси забил с пенальти и принял непосредственное и важное участие во втором голе, который забил Анхель Ди Мария. Ближе к концу второго тайма сборная Франция забила дважды с интервалом в минуту – дублем отметился Килиан Мбаппе, забивший с пенальти и с игры. Игра перешла в дополнительное время, где команды обменялись забитыми мячами (3:3). Забили их все те же Месси и Мбаппе. В серии послематчевых пенальти первыми к точке подошли Лионель и Килиан, успешно реализовал свои попытки. Далее Аргентина оказалась сильнее, увереннее и удачливее (4:2). Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022, а Месси – лучшим игроком всего турнира. Сборная Франции не сумела защитить звание чемпиона мира, добытое ими на ЧМ-2018, который проходил в России, летом 2018 года. Лионель Месси в своем последнем месте на чемпионатах мира обрел долгожданный статус чемпиона мира.