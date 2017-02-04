Зинедин Зидан: Мората не думает об уходе из "Реала", потому что здесь его дом

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что нападающий Альваро Мората не думает об уходе, так как мадридский клуб является его родным домом."Думаю, Мората прекрасно понимает ситуацию. Он хочет играть больше, как и любой футболист. Он будет получать игровое время и шансы, хотя не могу сказать, сколько именно Альваро будет играть.Он не думает об уходе, потому что здесь его дом", — приводит слова французского специалиста Goal.