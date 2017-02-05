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Виктор Бондаренко: предполагаю, что в финале КАН-2017 верх возьмет Египет

Известный российский тренер Виктор Бондаренко, более 20 лет работавший в Африке, поделился ожиданиями от финала КАН-2017.

"Предполагаю, что в финале верх возьмет Египет. Он мне ближе. Работал в этой стране, левый защитник Фатхи играл у меня в 2005 году в "Исмаилии". Египетские футболисты всегда были хорошо подготовлены в техническом плане. Но сомнения в исходе финала есть", - цитирует Бондаренко "Спорт-Экспресс".
Теги: Сборная Египта
Сегодня, 12:42
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