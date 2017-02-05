Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
11:20
В Ростове к ЧМ-2018 разработают мероприятия по знакомству гостей мундиаля с казачьей культурой
В Ростове к ЧМ-2018 разработают мероприятия по знакомству гостей мундиаля с казачьей культурой
Вчера 23:56
"ПСЖ" на выезде переиграл "Дижон"
"ПСЖ" на выезде переиграл "Дижон"
Вчера 23:26
"Локомотив" согласовал контракт с Колкером (2)
"Локомотив" согласовал контракт с Колкером (2)
Вчера 22:48
Андреа Бардзальи может сыграть против "Интера"
Андреа Бардзальи может сыграть против "Интера"
Вчера 22:39
"Локомотив" объявил о переходе Тимофея Маргасова (4)
"Локомотив" объявил о переходе Тимофея Маргасова (4)
Вчера 22:33
Дубль Торреса принес "Атлетико" победу над "Леганесом" (1)
Дубль Торреса принес "Атлетико" победу над "Леганесом" (1)
Вчера 22:08
Илья Геркус: "Локомотив" не мог составить "Зениту" конкуренцию в борьбе за Ивановича (6)
Илья Геркус: "Локомотив" не мог составить "Зениту" конкуренцию в борьбе за Ивановича (6)
Вчера 21:27
Джакомо Бонавентура пропустит четыре месяца
Джакомо Бонавентура пропустит четыре месяца
Вчера 21:22
Олег Кузьмин: главное сейчас – набрать кондиции (1)
Олег Кузьмин: главное сейчас – набрать кондиции (1)
Вчера 21:10
Дубль Фалькао помог "Монако" переиграть "Ниццу"
Дубль Фалькао помог "Монако" переиграть "Ниццу"
Вчера 21:08
Самуэль Это’О: не понимал, как Смолов с таким талантом не мог показать, на что способен (2)
Самуэль Это’О: не понимал, как Смолов с таким талантом не мог показать, на что способен (2)
Виктор Бондаренко: предполагаю, что в финале КАН-2017 верх возьмет Египет
Известный российский тренер Виктор Бондаренко, более 20 лет работавший в Африке, поделился ожиданиями от финала КАН-2017.
"Предполагаю, что в финале верх возьмет Египет. Он мне ближе. Работал в этой стране, левый защитник Фатхи играл у меня в 2005 году в "Исмаилии". Египетские футболисты всегда были хорошо подготовлены в техническом плане. Но сомнения в исходе финала есть", - цитирует Бондаренко "Спорт-Экспресс".
"Предполагаю, что в финале верх возьмет Египет. Он мне ближе. Работал в этой стране, левый защитник Фатхи играл у меня в 2005 году в "Исмаилии". Египетские футболисты всегда были хорошо подготовлены в техническом плане. Но сомнения в исходе финала есть", - цитирует Бондаренко "Спорт-Экспресс".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.