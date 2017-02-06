Антони Марсьяль опроверг информацию об уходе из "МЮ"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль опроверг информацию СМИ о том, что он хочет уйти из команды из-за отсутствия регулярной игровой практики.Некоторые издания сообщили, что он готов уйти в "ПСЖ" по окончании сезона."Не слушайте эти газеты. Они все врут. Спасибо. Вперед, "Юнайтед"!" — написал Марсьяль в своем твиттере.Ранее француз пропустил два последних матча команды в чемпионате Англии.