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19:14
ЦСКА сыграл вничью с "Эсбьергом" (32)
ЦСКА сыграл вничью с "Эсбьергом" (32)
Антони Марсьяль опроверг информацию об уходе из "МЮ"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль опроверг информацию СМИ о том, что он хочет уйти из команды из-за отсутствия регулярной игровой практики.
Некоторые издания сообщили, что он готов уйти в "ПСЖ" по окончании сезона.
"Не слушайте эти газеты. Они все врут. Спасибо. Вперед, "Юнайтед"!" — написал Марсьяль в своем твиттере.
Ранее француз пропустил два последних матча команды в чемпионате Англии.
"Газета.ру"
Некоторые издания сообщили, что он готов уйти в "ПСЖ" по окончании сезона.
"Не слушайте эти газеты. Они все врут. Спасибо. Вперед, "Юнайтед"!" — написал Марсьяль в своем твиттере.
Ранее француз пропустил два последних матча команды в чемпионате Англии.
"Газета.ру"
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