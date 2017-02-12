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На 74-м году жизни скончался Пит Кейзер
После тяжелой болезни в возрасте 73 лет из жизни ушел Пит Кейзер, на протяжении всей игровой карьеры выступавший за амстердамский "Аякс", сообщает официальный сайт УЕФА.
Кейзер, игравший на позиции атакующего полузащитника, был ключевым игроком команды, которая в период с 1970 по 1973 год выиграла три кряду Кубка европейских чемпионов. Кейзер провел 490 матчей за "Аякс", став по этому показателю четвертым в списке за всю историю амстердамского клуба.
Также на его счету также было 34 поединка и 11 голов за сборную Нидерландов. После завершения карьеры он стал скаутом и техническим консультантом "Аякса".
"Газета.ру"
Кейзер, игравший на позиции атакующего полузащитника, был ключевым игроком команды, которая в период с 1970 по 1973 год выиграла три кряду Кубка европейских чемпионов. Кейзер провел 490 матчей за "Аякс", став по этому показателю четвертым в списке за всю историю амстердамского клуба.
Также на его счету также было 34 поединка и 11 голов за сборную Нидерландов. После завершения карьеры он стал скаутом и техническим консультантом "Аякса".
"Газета.ру"
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