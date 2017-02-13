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Олег Кононов: отказался возглавить сборную Беларуси, так как не готов начать работу уже на мартовском сбор

Бывший главный тренер "Краснодара" Олег Кононов рассказал, что больше не претендует на пост главного тренера сборной Беларуси.

"Мы хорошо и обстоятельно поговорили с Сергеем Сафарьяном, и всё-таки я был вынужден вежливо отказаться. Причиной тому ряд возникших обстоятельств. Из-за них я, в частности, не готов начать работу с национальной командой уже на мартовском сборе", - цитирует Кононова "Прессбол".
Теги: Кононов Сборная Белоруссии
Сегодня, 22:18
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