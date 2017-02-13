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22:18
Олег Кононов: отказался возглавить сборную Беларуси, так как не готов начать работу уже на мартовском сбор
Олег Кононов: отказался возглавить сборную Беларуси, так как не готов начать работу уже на мартовском сбор
16:01
Марат Хуснуллин: эксплуатирующая компания хочет провести первый матч в "Лужниках" как можно позже
Марат Хуснуллин: эксплуатирующая компания хочет провести первый матч в "Лужниках" как можно позже
Олег Кононов: отказался возглавить сборную Беларуси, так как не готов начать работу уже на мартовском сбор
Бывший главный тренер "Краснодара" Олег Кононов рассказал, что больше не претендует на пост главного тренера сборной Беларуси.
"Мы хорошо и обстоятельно поговорили с Сергеем Сафарьяном, и всё-таки я был вынужден вежливо отказаться. Причиной тому ряд возникших обстоятельств. Из-за них я, в частности, не готов начать работу с национальной командой уже на мартовском сборе", - цитирует Кононова "Прессбол".
"Мы хорошо и обстоятельно поговорили с Сергеем Сафарьяном, и всё-таки я был вынужден вежливо отказаться. Причиной тому ряд возникших обстоятельств. Из-за них я, в частности, не готов начать работу с национальной командой уже на мартовском сборе", - цитирует Кононова "Прессбол".
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