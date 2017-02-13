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Дмитрий Яшин подписал контракт с "Крумкачами"

Российский защитник Дмитрий Яшин подписал контракт с "Крумкачами", информирует официальный сайт белорусского клуба. Соглашение рассчитано на два года.

Предыдущий сезон Яшин провёл в "Крумкачах", будучи арендованным у "Терека".
Вчера, 23:09
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