"Реал" установил новый клубный рекорд, забив в 42 матчах подряд

"Реал", забив два мяча "Эспаньолу" в матче 23-го тура чемпионата Испании (2:0), установил новый клубный рекорд."Сливочные" вот уже в 42-й встрече подряд не оставляют ворота соперников "сухими".В последний раз "Реал" не забивал в полуфинале Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (0:0) 26 апреля 2016 года.