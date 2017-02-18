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"Реал" установил новый клубный рекорд, забив в 42 матчах подряд
"Реал", забив два мяча "Эспаньолу" в матче 23-го тура чемпионата Испании (2:0), установил новый клубный рекорд.
"Сливочные" вот уже в 42-й встрече подряд не оставляют ворота соперников "сухими".
В последний раз "Реал" не забивал в полуфинале Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (0:0) 26 апреля 2016 года.
"Газета.ру"
"Сливочные" вот уже в 42-й встрече подряд не оставляют ворота соперников "сухими".
В последний раз "Реал" не забивал в полуфинале Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (0:0) 26 апреля 2016 года.
"Газета.ру"
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