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"Реал" установил новый клубный рекорд, забив в 42 матчах подряд

"Реал", забив два мяча "Эспаньолу" в матче 23-го тура чемпионата Испании (2:0), установил новый клубный рекорд.

"Сливочные" вот уже в 42-й встрече подряд не оставляют ворота соперников "сухими".

В последний раз "Реал" не забивал в полуфинале Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (0:0) 26 апреля 2016 года.

"Газета.ру"
Теги: Реал
Сегодня, 23:13
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