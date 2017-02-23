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Егор Зубович перешёл из минского "Динамо" в жодинское "Торпедо"

Нападающий Егор Зубович подписал контракт с жодинским "Торпедо", сообщает официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне 27-летний нападающий выступал за минское "Динамо". Провел 21 матч в чемпионате Беларуси, забил 5 мячей. Отметим, что в 2009 году Зубович выступал за "Торпедо-БелАЗ" на правах аренды.
Теги: Динамо Минск
Сегодня, 23:08
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