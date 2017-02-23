Егор Зубович перешёл из минского "Динамо" в жодинское "Торпедо"

Нападающий Егор Зубович подписал контракт с жодинским "Торпедо", сообщает официальный сайт клуба.



В прошлом сезоне 27-летний нападающий выступал за минское "Динамо". Провел 21 матч в чемпионате Беларуси, забил 5 мячей. Отметим, что в 2009 году Зубович выступал за "Торпедо-БелАЗ" на правах аренды.