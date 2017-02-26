Джейми Варди: я не был причастен к его увольнению Раньери

Форвард "Лестера" Джейми Варди опроверг информацию о своей причастности к отставке главного тренера Клаудио Раньери."Клаудио всегда имел и будет иметь мое уважение. Он верил в меня, когда многие не верили, и за это я обязан ему. Недавно появились предположения, что я был причастен к его увольнению, но это полностью не соответствует действительности, необоснованно и очень обидно.Единственное, в чем мы виноваты, это в том, что мы не достигаем результатов, но мы делаем все возможное, чтобы исправить эту ситуацию", - написал Варди в Инстаграме.Ранее в СМИ появилась информация о том, что Варди вместе с голкипером "Лестера" Каспером Шмейхелем на встрече с владельцем команды Вишаем Шривадданапрабхой потребовали отставки итальянского специалиста.