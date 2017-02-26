После разгромного поражения игроки "АЗ" оплатят фанатам поездку на следующий выезд

Футболисты голландского клуба "АЗ Алкмар" сделают подарки болельщикам, которые летали на выездной матч 1/16 Лиги Европы с "Лионом". Команда из Нидерландов проиграла со счетом 1:7.Каждый из 660 фанатов в качестве компенсации сможет бесплатно отправиться на любой выездной матч, оставшийся до конца сезона (с "Фейеноордом", "Аяксом", "Хераклесом" или НЕК), сообщает официальный сайт АЗ."Это наименьшее, что мы можем сделать. Та игра была кошмаром для всех нас. Мы понимаем, что подвели болельщиков. Поэтому наша команда решила сделать такой жест", — сказал капитан АЗ Рон Влар.По сумме двух встреч "АЗ Алкмаар" уступил со счетом 11:2.