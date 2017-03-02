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"Манчестер Юнайтед" начнет продавать вино на домашних матчах
"Манчестер Юнайтед" планирует начать продажу вина на домашних матчах команды на стадионе "Олд Траффорд", сообщает The Daily Mail.
Начиная с матча 27-го тура АПЛ против "Борнмута" 4 марта фанаты "красных дьяволов" смогут приобретать красное вино "Каберне Совиньон" в бутылочках емкостью 187,5 мл по цене ?4,80 каждая.
Болельщики манкунианцев давно просили об этом боссов "Юнайтед". Известно, что легендарный наставник команды сэр Алекс Фергюсон является большим ценителем этого напитка и после матчей любил приглашать коллег из других клубов в свой кабинет на бокал вина.
"Газета.ру"
Начиная с матча 27-го тура АПЛ против "Борнмута" 4 марта фанаты "красных дьяволов" смогут приобретать красное вино "Каберне Совиньон" в бутылочках емкостью 187,5 мл по цене ?4,80 каждая.
Болельщики манкунианцев давно просили об этом боссов "Юнайтед". Известно, что легендарный наставник команды сэр Алекс Фергюсон является большим ценителем этого напитка и после матчей любил приглашать коллег из других клубов в свой кабинет на бокал вина.
"Газета.ру"
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