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Паулу Бенту уволен из "Олимпиакоса"

"Олимпиакос" объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Паулу Бенту.

Исполняющим его обязанности назначен Василис Вузас, до этого возглавлявший молодежную команду, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на официальный сайт "Олимпиакоса".

Экс-наставник сборной Португалии пришел в "Олимпиакос" в августе 2016 года, до этого он занимал аналогичный пост в бразильском клубе "Крузейро", но после двух с половиной месяцев работы был отправлен в отставку.
Теги: Бенту Олимпиакос
Сегодня, 21:35
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