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17:48
Волонтеры Волгограда за 100 дней до Кубка конфедераций отправили открытки в 4 города-организатора
Волонтеры Волгограда за 100 дней до Кубка конфедераций отправили открытки в 4 города-организатора
15:36
СМИ: "Локомотив" не хочет платить 500 тысяч евро за то, чтобы Ари сыграл против "Краснодара" (13)
СМИ: "Локомотив" не хочет платить 500 тысяч евро за то, чтобы Ари сыграл против "Краснодара" (13)
Иван Ракитич продлил контракт с "Барселоной"
Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич продлил контракт с командой, информирует клубная пресс-служба.
Новое соглашение 28-летнего хорватского хавбека будет действовать до 30 июня 2021 года. Предыдущее истекало летом 2019 года.
"Газета.ру"
Новое соглашение 28-летнего хорватского хавбека будет действовать до 30 июня 2021 года. Предыдущее истекало летом 2019 года.
"Газета.ру"
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