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Иван Ракитич продлил контракт с "Барселоной"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич продлил контракт с командой, информирует клубная пресс-служба.

Новое соглашение 28-летнего хорватского хавбека будет действовать до 30 июня 2021 года. Предыдущее истекало летом 2019 года.

"Газета.ру"
Теги: Ракитич Барселона
Сегодня, 22:24
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