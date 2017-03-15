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Лионель Месси призвал к прекращению войны в Сирии

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси выразил свою позицию в отношении войны в Сирии.

"Один день войны — это слишком много, а сирийские дети являются заложниками насилия и жестокости войны уже на протяжении шести лет. Как отцу и послу ЮНИСЕФ, это разбивает мне сердце. Добавьте свой голос в ЮНИСЕФ, чтобы потребовать прекращение войны", — написал Месси в своем фейсбуке.

В декабре 2016 года нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду записал видеообращение к сирийским детям.

"Газета.ру"
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 21:12
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