Хосеп Гвардиола: в "Ман Сити" мне потребуется больше времени, чтобы сделать команду, которую я хочу видеть

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о своей задаче в Англии.«Впервые в тренерской карьере я чувствую, что должен посмотреть на себя как на менеджера.До этого [в «Барселоне» и в «Баварии»] мне очень повезло тренировать большие клубы.Сейчас я впервые хочу помочь команде, чтобы люди говорили: «Вау, Пеп снова сумел сделать это в английской команде, в «Манчестер Сити».Мне нравится этот клуб, и я хочу остаться здесь надолго. Я хочу попробовать добиться своей цели.Владелец «Манчестер Сити» на следующий день после матча с «Монако» прислал мне сообщение. Его не было на игре, но он всегда близок ко мне и к команде. Он хочет выиграть Лигу чемпионов.Он знает, что я лучше знаю, как работать. И я ценю его реакцию на плохие и хорошие моменты.Когда «Барселона» или «Бавария» не выигрывают такие матчи, это катастрофа. Здесь я так не думаю, хотя это большая беда, когда ты не побеждаешь.У меня уйдет больше времени на то, чтобы сделать такую команду, какой я хочу ее видеть. В других клубах по разным причинам было иначе, но здесь потребуется больше времени. И мне это нравится», – рассказал Гвардиола.