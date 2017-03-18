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Хосеп Гвардиола: в "Ман Сити" мне потребуется больше времени, чтобы сделать команду, которую я хочу видеть
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о своей задаче в Англии.
«Впервые в тренерской карьере я чувствую, что должен посмотреть на себя как на менеджера.
До этого [в «Барселоне» и в «Баварии»] мне очень повезло тренировать большие клубы.
Сейчас я впервые хочу помочь команде, чтобы люди говорили: «Вау, Пеп снова сумел сделать это в английской команде, в «Манчестер Сити».
Мне нравится этот клуб, и я хочу остаться здесь надолго. Я хочу попробовать добиться своей цели.
Владелец «Манчестер Сити» на следующий день после матча с «Монако» прислал мне сообщение. Его не было на игре, но он всегда близок ко мне и к команде. Он хочет выиграть Лигу чемпионов.
Он знает, что я лучше знаю, как работать. И я ценю его реакцию на плохие и хорошие моменты.
Когда «Барселона» или «Бавария» не выигрывают такие матчи, это катастрофа. Здесь я так не думаю, хотя это большая беда, когда ты не побеждаешь.
У меня уйдет больше времени на то, чтобы сделать такую команду, какой я хочу ее видеть. В других клубах по разным причинам было иначе, но здесь потребуется больше времени. И мне это нравится», – рассказал Гвардиола.
Sports.ru
«Впервые в тренерской карьере я чувствую, что должен посмотреть на себя как на менеджера.
До этого [в «Барселоне» и в «Баварии»] мне очень повезло тренировать большие клубы.
Сейчас я впервые хочу помочь команде, чтобы люди говорили: «Вау, Пеп снова сумел сделать это в английской команде, в «Манчестер Сити».
Мне нравится этот клуб, и я хочу остаться здесь надолго. Я хочу попробовать добиться своей цели.
Владелец «Манчестер Сити» на следующий день после матча с «Монако» прислал мне сообщение. Его не было на игре, но он всегда близок ко мне и к команде. Он хочет выиграть Лигу чемпионов.
Он знает, что я лучше знаю, как работать. И я ценю его реакцию на плохие и хорошие моменты.
Когда «Барселона» или «Бавария» не выигрывают такие матчи, это катастрофа. Здесь я так не думаю, хотя это большая беда, когда ты не побеждаешь.
У меня уйдет больше времени на то, чтобы сделать такую команду, какой я хочу ее видеть. В других клубах по разным причинам было иначе, но здесь потребуется больше времени. И мне это нравится», – рассказал Гвардиола.
Sports.ru
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