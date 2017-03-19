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Фанаты пытались напасть на судью после матча чемпионата Украины

Болельщики предприняли попытку напасть на судью после окончания матча первой лиги чемпионата Украины по футболу между "Вересом" и "Колосом". Об этом сообщает телеканал "Футбол 24".

Арбитр встречи Александр Шандор назначил два пенальти в ворота "Вереса", на чьем поле проходила игра. В итоге "Колос" победил со счетом 3:2. После финального свистка фанаты пытались проникнуть в подтрибунное помещение. Органам правопорядка пришлось применить слезоточивый газ.
Сегодня, 18:07
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