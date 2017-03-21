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Бастиан Швайнштайгер стал игроком "Чикаго Файр"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бастиан Швайнштайгер подписал контракт с клубом MLS "Чикаго Файр".

Соглашение заключено по схеме "1+1", а годовая зарплата 32-летнего немецкого полузащитника составит $ 4,5 млн, передает "Газета.ru" со ссылкой на Chicago Tribune.
Теги: Швайнштайгер
Сегодня, 09:25
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