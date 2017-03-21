Каспер Шмейхель - лучший игрок Дании второй год подряд

Голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель второй год подряд признан лучшим игроком Дании.До вратаря "лис" последним вратарем, который удостаивался этой награды, был его отец — легендарный страж ворот "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель.В 2016 году Каспер стал чемпионом Англии.