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Каспер Шмейхель - лучший игрок Дании второй год подряд

Голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель второй год подряд признан лучшим игроком Дании.

До вратаря "лис" последним вратарем, который удостаивался этой награды, был его отец — легендарный страж ворот "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель.

В 2016 году Каспер стал чемпионом Англии.

"Газета.ру"
Теги: Шмейхель Лестер
Сегодня, 17:17
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